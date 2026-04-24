Crans-Montana la Svizzera chiederà all' Italia 100 mila euro di rimborso per le spese mediche L' ambasciatore Cornado | Non pagheremo

La Svizzera ha annunciato l’intenzione di richiedere all’Italia un rimborso di circa 108 mila euro per le spese mediche sostenute dall’ospedale di Sion, relative al ricovero di tre giovani italiani rimasti feriti in un incendio avvenuto nel complesso alberghiero di Crans-Montana. Tuttavia, l’ambasciatore del paese ha dichiarato che non si procederà al pagamento della richiesta. La mutua svizzera ha presentato formalmente la richiesta di rimborso.

La mutua svizzera chiederà all’Italia il rimborso di 100 mila franchi (108 mila euro circa) delle spese sanitarie sostenute dall’ospedale di Sion per il breve ricovero di tre ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del Constellation, a Crans-Montana. E’ quanto emerso dall’incontro di questo pomeriggio tra l’ambasciatore italiano a Berna Gian Lorenzo Cornado e il presidente del Cantone del Vallese Mathias Reynard che ha riferito di non avere margini, dal punto di vista normativo, per farsi carico delle spese. «L'Italia non pagherà le spese sanitarie per i feriti di Crans-Montana, di cui la Svizzera ha intenzione di chiedere il rimborso;...🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia 100 mila euro di rimborso per le spese mediche. L'ambasciatore Cornado: "Non pagheremo" Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso per le spese mediche su tre ragazzi Notizie correlate Leggi anche: Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso per le spese mediche su tre ragazzi. L'ambasciatore: «Non pagheremo» Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso per le spese medicheLa mutua svizzera chiederà all'Italia il rimborso di 100 mila franchi (108 mila euro circa) delle spese sanitarie sostenute dall'ospedale di Sion per... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Crans Montana, familiari delle vittime ricevono le fatture dei ricoveri negli ospedali svizzeri; Crans-Montana, inviate per errore fatture ai feriti: pagherà il Cantone; Crans-Montana: documenti trasmessi alla procura in parte oscurati; Crans-Montana: Svizzera accelera sui risarcimenti dopo il rogo di Capodanno. Crans-Montana, la Svizzera presenta il conto all'Italia: «Chiederemo il rimborso per le cure ai feriti»La mutua svizzera chiederà all'Italia il rimborso di 100mila franchi (108mila euro circa) delle spese sanitarie sostenute dall'ospedale di Sion per il breve ricovero di tre ... leggo.it Crans Montana, clamoroso: la Svizzera chiederà all’Italia il rimborso delle spese mediche. Oltre 100mila euro di serviziLa richiesta per le spese sanitarie sostenute dall'ospedale di Sion per il breve ricovero di tre ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del Constellation ... affaritaliani.it Leggo. . La mutua svizzera chiederà all'Italia il rimborso di 100mila franchi (108mila euro circa) delle spese sanitarie sostenute dall'ospedale di Sion per il breve ricovero di tre ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del Constellation, a Crans-Montana. È quanto e facebook Strage di Crans-Montana, la quindicenne Elsa esce dalla terapia intensiva dopo 58 giorni x.com