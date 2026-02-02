Vicchio disco verde al Bilancio di previsione e Piano Lavori pubblici

Il Consiglio comunale di Vicchio ha dato il via libera al Bilancio di previsione 2026-2028 e al Piano Triennale dei Lavori Pubblici. La seduta si è tenuta lo scorso 29 gennaio, con l’approvazione di entrambi gli strumenti finanziari. Il Piano Lavori Pubblici prevede investimenti per oltre 21 milioni di euro, pronti a finanziare nuove opere e miglioramenti per il paese.

Vicchio, 2 febbraio 2026 - Approvati dal Consiglio comunale nella seduta dello scorso 29 gennaio il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione 2026-2028, approvato anche il Piano Triennale dei Lavori Pubblici che ammonta a oltre 21 milioni di euro. Il via libera con 9 voti a favore (Gruppo Obiettivo Comune), 4 voti contrari (Gruppo Vicchio Vive). Spiccano tra gli investimenti più rilevanti, la messa in sicurezza idraulica e miglioramento ambientale del lago di Montelleri, 1.225.000 euro (con finanziamento regionale); l'adeguamento sismico della biblioteca comunale e del museo di arte sacra e religiosità popolare Beato Angelico, 1.

