Discarica Martucci vertice in Regione | il Comune di Mola ribadisce il ' no' alla riapertura del Lotto 2

I rappresentanti del Comune di Mola si sono recati ieri negli uffici dell’assessorato regionale all’Ambiente per un incontro con l’assessora, Debora Ciliento, riguardante la discarica in contrada Martucci. Durante l’incontro, il Comune ha ribadito la posizione contraria alla riapertura del Lotto 2 della discarica. La questione riguarda ancora la possibilità di riattivare l’impianto, con il Comune che ha confermato il suo no alla ripresa delle attività.

Il fronte del ‘no’ alla riapertura della discarica in contrada Martucci resta compatto. I vertici del Comune di Mola si sono recati ieri negli uffici dell’assessorato regionale all’Ambiente per un incontro decisivo con l’assessora, Debora Ciliento. Al centro del tavolo, il destino di un’area che.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Cantiere del Pollino: il sindaco chiede alla Regione di velocizzare la conclusione dei lavori per la riaperturaArezzo, 20 febbraio 2026 – Il cantiere del Pollino a seguito del quale, da mesi, è stato chiuso lo svincolo che porta a Bibbiena nel centro storico,... Fiumicino, vertice Regione–Comune: verso la proroga al 1° luglio del nuovo bando TplL’incontro ha confermato la volontà comune di trasformare il sistema dei trasporti in un servizio sempre più moderno, partendo dal consolidamento... Una raccolta di contenuti Discarica Martucci a Conversano, via libera definitivo: il Consiglio di Stato conferma la legittimitàRespinto l’appello contro il Piano rifiuti della Regione Puglia: ok alla riattivazione controllata delle vasche A e B a Conversano Nessuno stop alla discarica Martucci di Conversano. Gli avvocati ... lagazzettadelmezzogiorno.it Il centrodestra: Chiudere definitivamente la discarica Martucci. Servono termovalorizzatoriChiudere definitivamente, bonificare e riconvertire la discarica Martucci. E provvedere alla chiusura di tutte le altre discariche esistenti - 18 in Puglia, di cui 13 in stato di abbandono - ... rainews.it