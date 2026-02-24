Fiumicino vertice Regione–Comune | verso la proroga al 1° luglio del nuovo bando Tpl

Fiumicino, il confronto tra Regione e Comune si è reso necessario a causa delle difficoltà nel rinnovare il bando Tpl. Durante l’incontro, gli assessori hanno discusso le modalità per posticipare al primo luglio la scadenza dell’avviso e garantire continuità ai servizi di trasporto. La discussione si è concentrata sulle procedure da adottare e sui tempi da rispettare per evitare interruzioni. La decisione finale potrebbe influenzare la gestione dei collegamenti locali nei prossimi mesi.

Fiumicino, 24 febbraio 2026 – Si è tenuto un vertice decisivo per il futuro della mobilità locale tra l'Assessore alla Mobilità e ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, e l'Assessore ai Trasporti del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia. All'incontro, definito di fondamentale importanza per il territorio, hanno preso parte anche Massimiliano Graux (Federazione Provincia di Roma di Fratelli d'Italia) e Stefano Travaglini (Coordinamento Fiumicino FDI). Al centro del tavolo il nuovo bando regionale per il Trasporto Pubblico Locale (TPL), una riforma complessa che punta a una gestione più razionale ed efficiente dei collegamenti.