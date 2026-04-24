Discarica abusiva sequestrata a Spoltore | era su un' area vincolata e a due passi dal fiume Pescara

Da ilpescara.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri forestali hanno sequestrato una discarica abusiva di circa 550 metri quadrati situata vicino al fiume Pescara, nel comune di Spoltore. La zona interessata si trova a pochi metri dal fiume e è soggetta a vincolo paesaggistico. L'area è stata identificata come una discarica non autorizzata e sono in corso accertamenti sulla provenienza dei materiali depositati.

Sequestrata dai carabinieri forestali una discarica abusiva di 550 metri quadrati realizzata a pochi metri dal fiume Pescara, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico nel comune di Spoltore. Si tratta di un sequestro preventivo convalidato dal giudice per le indagini preliminari del.

Notizie correlate

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Esplora notizie e video correlati all’argomento.