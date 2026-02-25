Motta Santa Lucia discarica abusiva in un terreno agricolo | area sequestrata e due denunce

I carabinieri di Conflenti hanno scoperto una discarica abusiva di circa 120 metri quadrati in un terreno agricolo a Motta Santa Lucia, causata dallo smaltimento illecito di rifiuti. L’area è stata immediatamente sequestrata, e sono state presentate due denunce a carico di chi aveva utilizzato il terreno come discarica clandestina. La scoperta ha portato a un intervento diretto delle forze dell’ordine per fermare l’attività illecita.

I carabinieri della Stazione di Conflenti hanno sequestrato, nelle campagne di Motta Santa Lucia, un'area di circa 120 metri quadrati trasformata in una discarica abusiva. All'interno del terreno agricolo erano stati accumulati rifiuti di vario genere, tra cui materiali considerati pericolosi e potenzialmente dannosi per l'ambiente e la salute. Rifiuti pericolosi in un terreno agricolo Secondo quanto accertato, sull'area erano stati depositati senza autorizzazione decine di rifiuti ingombranti: carcasse di veicoli, materiale ferroso, vetro, vernici e plastica. Un insieme eterogeneo di scarti, alcuni dei quali classificati come rifiuti speciali pericolosi.