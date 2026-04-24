Un'ampia struttura di assistenza per persone con disabilità in città conta più di 150 operatori e si prende cura di oltre 2.000 utenti. Recentemente, un rappresentante delle istituzioni ha visitato la sede della Fondazione Maic, sottolineando l’importanza dell’inclusione e della collaborazione tra enti pubblici e famiglie. La visita si inserisce in un percorso di promozione dell’autonomia e del supporto alle persone con disabilità.

PISTOIA Sono oltre duemila le persone seguite dai centocinquanta operatori della Fondazione Maic, punto di riferimento per l’assistenza delle persone con disabilità in città. "La nostra vera ricchezza, però, sono i volontari, che qui scoprono e vivono la gioia dell’assistere il prossimo in maniera disinteressata". Con queste parole don Diego Maria Pancaldo, presidente Maic, ha accolto alla sede della fondazione il rappresentante del Governo con delega alle Disabilità, Alessandra Locatelli, arrivata in visita a Pistoia. Locatelli ha visitato i locali della Fondazione, osservando in prima persona e da vicino le eccellenze che rendono Maic un punto di riferimento per il territorio e un’esperienza ben nota e apprezzata anche fuori dai confini pistoiesi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Disabilità, verso l’autonomia. Locatelli in visita alla Maic: "L’inclusione è eccellenza. Istituzioni e famiglie unite"

Notizie correlate

Disabilità e inclusione, a Quarto un convegno con il ministro LocatelliIl 31 marzo confronto tra istituzioni, scuola ed esperti sui diritti delle persone con disabilità.

Disabilità e lavoro: a Vasto un modello concreto di inclusione tra istituzioni, imprese e terzo settoreA promuovere l’incontro “Disabilità e lavoro – costruire l’ecosistema dell’inclusione” il Comune di Vasto e Autismo Abruzzo Aps Costruire un vero...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Disabilità, verso l’autonomia. Locatelli in visita alla Maic: L’inclusione è eccellenza. Istituzioni e famiglie unite; In via Mazzini un nuovo appartamento smart per l’autonomia abitativa di persone con disabilità; Terni, al via il progetto Oltre Casa per giovani con disabilità - SuperAbile; A Villarbasse nasce Casa di...: il progetto che regala l'autonomia alle persone con disabilità.

Disabilità, verso l’autonomia. Locatelli in visita alla Maic: L’inclusione è eccellenza. Istituzioni e famiglie uniteAccolta da don Diego Pancaldo e dal sindaco Anna Maria Celesti, la rappresentante del Governo ha visitato la Fondazione pistoiese che assiste oltre duemila persone Necessario aggiornare la legge sul ... lanazione.it

Scuola disabili. Verso l’iter per la legge sugli assistenti alla autonomia e comunicazioneE’ stata calendarizzata per settembre la discussione sulla proposta di legge n. C2887-2021 per l’internalizzazione di questa figura scolastica a supporto degli alunni con disabilità Prende concreta ... disabili.com

OSSERVATORIO DISABILITÀ SCADUTO E ILLEGITTIMO: HO PORTATO IL CASO IN PARLAMENTO. I DIRITTI NON SONO UNA QUESTIONE DI PARTE! L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità è formalmente decaduto il 1° dice - facebook.com facebook

Programma 1° incontro — mercoledì 27 maggio, ore 16:00-18:00 La nuova definizione di disabilità Dal modello medico al modello bio-psico-sociale: cosa dice davvero l’articolo 3, perché sparisce la parola handicap e cosa comporta l’accomodamento ragion x.com