Sul web si sta diffondendo un fenomeno chiamato therian, che coinvolge persone che si riconoscono in animali come cani o volpi. Questa tendenza sta attirando l’attenzione di esperti e utenti, poiché si manifesta con dichiarazioni dirette come

Il fenomeno ha cominciato a diffondersi in Argentina ed è in crescita, specialmente su TikTok. Ecco perché preoccupa Una nuova tendenza si sta diffondendo sui social, preoccupando non poco gli esperti: si tratta dei therian, persone che si identificano in animali. Basta una maschera e via, possono definirsi cani, gatti, volpi e molto altro. Il problema è che questi soggetti, in alcuni casi, possono costituire un pericolo per se stessi e per gli altri. Non sono infrequenti, infatti, episodi di autolesionismo o ferimento delle altre persone. In realtà non si tratta neppure di una novità vera e propria. I therian esistevano già negli anni Novanta, nei vecchi forum online. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sono un cane", "io sono una volpe", cresce il fenomeno dei therian: persone che si identificano in animali

