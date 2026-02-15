Riciclaggio e operazioni finanziarie sospette | a Latina oltre mille segnalazioni in un anno alla Banca d' Italia

I dati del 2025 forniti dalla Uif, Unità di informazione finanziaria. I dati sono in aumento in tutta Italia Più di 81mila segnalazioni di operazioni sospette sono arrivate alla Uif, Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, solo nel secondo semestre del 2025. E' il dato più elevato mai registrato in un singolo semestre, che registra un incremento del 7,8% rispetto allo stesso periodo preso in esame nell'anno precedente. Complessivamente invece, nell'intero anno appena trascorso, le segnalazioni sospette hanno raggiunto il numero di 162.058, anche in questo caso il livello più alto mai registrato, pari a un + 11,5% rispetto al 2024.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Nel 2019, antimafia e Guardia di Finanza hanno smantellato un’associazione che, tramite operazioni finanziarie illecite, aiutava aziende in dissesto.

