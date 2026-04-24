Diouf Inter la rinascita del francese nella rimonta di coppa contro il Como e il peso delle statistiche

Durante la partita di coppa contro il Como, il centrocampista di nazionalità francese ha segnato un gol importante e ha contribuito alla rimonta della sua squadra. La sua prestazione ha attirato l’attenzione, evidenziando il suo ruolo nel recupero del risultato. Le statistiche mostrano come abbia toccato numerosi palloni e partecipato attivamente alle azioni offensive e difensive. La sua presenza in campo si è rivelata determinante nel risultato finale.

di Lorenzo Vezzaro Diouf Inter: il centrocampista si riprende il palcoscenico e dimostra di essere una risorsa fondamentale per lo scudetto di Chivu. Troppo spesso etichettato frettolosamente come un acquisto fallimentare insieme al compagno Luis Henrique, Andy Diouf ha scelto la notte più importante per ribaltare i pregiudizi. Entrato con una determinazione feroce nella sfida di Coppa Italia contro il Como, il centrocampista è stato uno dei motori della rimonta nerazzurra, trasformando lo 0-2 iniziale in un 3-2 che vale la finale. La sua duttilità è stata l’arma segreta di Cristian Chivu: Diouf si è posizionato inizialmente sulla corsia destra del 3-5-2, per poi spostarsi con intelligenza a sinistra dopo l’ingresso di Dumfries, dimostrando una capacità di adattamento che pochi gli riconoscevano fino a pochi giorni fa.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Diouf Inter, la rinascita del francese nella rimonta di coppa contro il Como e il peso delle statistiche Notizie correlate Diouf Inter, la rinascita del francese: da oggetto misterioso a risorsa preziosa per i nerazzurriMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Bonny-Diouf, Inter alla francese: Toro ko con il brivido, è semifinale di Coppa ItaliaMonza, 4 febbraio 2026 – Nella notte poco stellata e molto piovosa di Monza, l’Inter spegne definitivamente i sogni di un Torino che esce a testa... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Il piano di Oaktree e l’effetto Scudetto sul futuro: rivelato il budget che avrà l'Inter sul mercato; Priorità a Vicario, ma l'Inter non perde di vista Resser. Che cambierà agenzia. Ranocchia: Pazza Inter! Non manda mai in vacca le partite. Diouf? Che acquisto, mi fa impazzireAndrea Ranocchia, ospite a SportMediaset, dopo la partita di Coppa Italia vinta dai nerazzurri tre a due contro il Como e ha parlato della prestazione da Pazza Inter della formazione di Chivu: «Una se ... fcinter1908.it Borghi: Col Como Inter premiata da idee Chivu: Diouf invenzione totale. Ma non è la miglior garaIl giornalista Stefano Borghi, durante il podcast Le Foot Toujours, ha parlato della rimonta dell'Inter in Coppa Italia contro il Como ... msn.com Borghi: “Col Como Inter premiata da idee Chivu: Diouf invenzione totale. Ma non è la miglior gara” x.com "A me Diouf fa impazzire! Quando entra cambia ritmo e partita. Salta l'uomo ed è uno dei pochi dell'Inter che lo sa fare. È un grandissimo acquisto e uno che l'anno prossimo può davvero esplodere" Andrea Ranocchia a Mediaset, innamorato di Andy Siet - facebook.com facebook