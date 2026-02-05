Bonny-Diouf Inter alla francese | Toro ko con il brivido è semifinale di Coppa Italia

Nella notte piovosa di Monza, l’Inter vince contro il Torino e si prende la semifinale di Coppa Italia. La partita è stata ricca di emozioni, con i nerazzurri che hanno rischiato qualcosa, ma alla fine sono riusciti a passare il turno. Il Torino lascia il campo a testa alta, ma senza più obiettivi reali in questa stagione.

Monza, 4 febbraio 2026 – Nella notte poco stellata e molto piovosa di Monza, l'Inter spegne definitivamente i sogni di un Torino che esce a testa altissima, facendo sfumare l'ultimo vero obiettivo di stagione dei granata. Il campo di Monza - a Meazza occupato causa Giochi Olimpici Invernali - è stato per Chivu terreno di esperimenti: dentro fin dal primo minuto due under 23, Issiaka Kamate (21 anni) e Matteo Cocchi (addirittura 19), entrambi al debutto da titolari. Toro pimpante. La scelta di Chivu di investire sui giovanissimi, inizialmente, preoccupa un po': nei primi minuti, infatti, l'Inter tiene il possesso palla senza fatica, ma la squadra sembra appannata e il Toro appare, al contrario, molto più reattivo.

