Diouf Inter la rinascita del francese | da oggetto misterioso a risorsa preziosa per i nerazzurri

Diouf sta sorprendendo tutti. Dopo un inizio timido, il giovane centrocampista francese ha iniziato a trovare spazio e a mostrare le sue qualità. I nerazzurri puntano su di lui e lui risponde presente, dimostrando di poter essere una risorsa importante per la squadra.

Inter News 24 Diouf Inter, un binomio che sta finalmente dando i suoi frutti dopo un inizio in sordina: il giovane centrocampista francese sta scalando le gerarchie. Arrivato a Milano nel mercato estivo, Andy Diouf, centrocampista francese classe 2003 dotato di grande dinamismo e tecnica individuale, era stato inizialmente etichettato come un “oggetto misterioso”. Tuttavia, il giovane talento ex Lens ha saputo rispondere sul campo, lavorando in silenzio e guadagnandosi la stima di Christian Chivu, tecnico della formazione meneghina e indimenticato difensore del Triplete, noto per la sua capacità di gestire i giovani talenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

Media gol da punta, due ruoli e crescita costante: la trasformazione di DioufTre reti in 14 partite fin qui, ma la media è di un gol ogni 115 minuti. Il francese, piano piano, è uscito dall'ombra e sta guadagnando sempre più consensi ... msn.com

Inter, Diouf: Per me è più facile giocare in mezzo, contento per la vittoriaL'Inter batte il Torino 2-1 e accede in semifinale di Coppa Italia. In conferenza stampa interviene il giocatore dell'Inter Andy Diouf, autore. tuttomercatoweb.com

GdS - Un gol ogni 115 minuti. L'Inter inizia a scoprire Diouf e lui scopre Milano: vive in centro e i genitori... x.com

Andy Diouf è una delle sorprese più dolci in casa Inter La media gol, uno ogni 115', è da attaccante vero e il bottino potrebbe aumentare ulteriormente Dopo l'ottima prestazione in Coppa Italia, condita dall'ennesima rete, meriterebbe la conferma #Int facebook