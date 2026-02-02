Questa mattina al Pronto Soccorso di Monza si è verificata un’aggressione ai danni di alcuni infermieri. Due operatori sono rimasti feriti durante un episodio che ha provocato sdegno tra il personale sanitario. L’UGL Salute sollecita interventi immediati per garantire la sicurezza di chi lavora in ospedale e prevenire altri atti di violenza.

Violenza negli ospedali: infermieri feriti al Pronto Soccorso di Monza, UGL Salute chiede interventi immediati per la sicurezza del personale sanitario.. L’ennesima aggressione ai danni del personale sanitario, avvenuta presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Gerardo di Monza, riporta drammaticamente al centro dell’attenzione il tema della sicurezza negli ospedali. Due infermieri sono rimasti feriti mentre tentavano di contenere un uomo in stato di alterazione, successivamente arrestato dai Carabinieri. «Si tratta di un episodio gravissimo che conferma come la violenza contro gli operatori sanitari continui ad essere una vera emergenza nazionale – dichiara Gianluca Giuliano, segretario nazionale di UGL Salute –. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Aggressione al San Gerardo di Monza, UGL Salute: basta violenze contro chi lavora in sanità

Approfondimenti su San Gerardo Monza

L'aggressione al Pronto Soccorso di Formia ha suscitato forte preoccupazione e condanna.

Secondo il Rapporto semestrale Aran 12025, i dipendenti sanitari nel Mezzogiorno percepiscono fino a 5.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su San Gerardo Monza

Argomenti discussi: Notte di risse e di aggressioni a Monza e in Brianza: tre persone trasportate in ospedale; Massacrato dal branco. A processo padre e figlio. La vittima chiede i danni; Il sorriso di Soulin ci ripaga di tutto: da Padova a Mosul per salvare i bambini; Si ubriaca e picchia la moglie di 22 anni incinta, poi scappa: indagini in corso nel Bresciano.

Monza, ubriaco entra al San Gerardo e colpisce due infermieri: arrestatoL’episodio è avvenuto mercoledì 21 gennaio ma è stato reso noto solo ora. Nei guai un 33enne marocchino senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine: per lui il giudice ha disposto l’obbligo d ... ilgiorno.it

Paura in pronto soccorso: 33enne dà di matto e aggredisce due infermieriPaura al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo: un uomo dà di matto, prende a pugni e testate la porta del presidio e poi aggredisce anche due infermieri. monzatoday.it

O San Gerardo abbi pietà di me - facebook.com facebook