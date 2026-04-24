D' Incecco Lega sulle nuove misure del Dl Sicurezza | Anche in Abruzzo risposte ai cittadini che chiedono tranquillità

Il coordinatore regionale della Lega ha commentato l’approvazione definitiva alla Camera del decreto Sicurezza, sottolineando che le nuove norme sono una risposta alle richieste di maggiore tranquillità da parte dei cittadini in Abruzzo. Ha evidenziato che, nonostante le opposizioni, il provvedimento rappresenta un passo importante. La discussione si è concentrata sulle misure adottate per rafforzare la sicurezza pubblica, con il coinvolgimento di diversi esponenti politici.