D' Incecco Lega sulle nuove misure del Dl Sicurezza | Anche in Abruzzo risposte ai cittadini che chiedono tranquillità
Il coordinatore regionale della Lega ha commentato l’approvazione definitiva alla Camera del decreto Sicurezza, sottolineando che le nuove norme sono una risposta alle richieste di maggiore tranquillità da parte dei cittadini in Abruzzo. Ha evidenziato che, nonostante le opposizioni, il provvedimento rappresenta un passo importante. La discussione si è concentrata sulle misure adottate per rafforzare la sicurezza pubblica, con il coinvolgimento di diversi esponenti politici.
Arriva il commento del coordinatore regionale della Lega e capogruppo regionale Vincenzo D'Incecco, all'approvazione in via definitiva alla Camera del decreto Sicurezza con le nuove norme volute dal Carroccio:"Nonostante il forte ostruzionismo da parte della sinistra, che evidentemente ignora i.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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