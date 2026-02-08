Dinamo Brindisi il PalaZumbo è una garanzia | Ragusa superata nell' overtime

La Dinamo Brindisi vince ancora al PalaZumbo, battendo la Virtus Ragusa in un match combattuto fino all’ultimo secondo. Dopo un tempo supplementare, i biancoazzurri arrivano a 8 vittorie su 8 partite, dimostrando di essere un avversario difficile da battere in casa propria. La partita si è accesa nel finale, con i brindisini che hanno mantenuto la freddezza e sono riusciti a superare gli avversari di misura, 96-95.

BRINDISI - Davide contro Golia e a spuntarla è ancora una volta la Dinamo Brindisi. I biancoazzurri compiono una vera e propria impresa superando la Virtus Ragusa per 96-95, dopo un tempo supplementare, e centrano l'ottava vittoria su altrettante gare disputate nella bolgia del PalaZumbo, sempre.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Dinamo Brindisi Dinamo Brindisi, fiducia e fattore PalaZumbo: arriva la Tecnoeleva Adria Bari Terza vittoria consecutiva per la Dinamo Brindisi: 84-74 al Palazumbo contro Molfetta La Dinamo Brindisi ottiene la sua terza vittoria consecutiva, mantenendo il momento positivo nel campionato. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Dinamo Brindisi Argomenti discussi: Big match al PalaZumbo: Dinamo Brindisi ospita la capolista Ragusa; La Superconveniente Ragusa perde anche a Brindisi; Aurora Brindisi - Galatina 3 - 0: vittoria netta al Pala Zumbo nella prima di ritorno; Virtus Ragusa rimonta dal -15, forza l’overtime, ma si arrende a Brindisi. Il fortino PalaZumbo regge ancora: la Dinamo compie l’impresa e batte Ragusa 96-95 dopo un overtimeDavide contro Golia e a spuntarla è ancora una volta la Dinamo Brindisi. I biancoazzurri compiono una vera e propria impresa superando la Virtus Ragusa per 96- ... brundisium.net Big match al PalaZumbo: Dinamo Brindisi ospita la capolista RagusaSfida complicata da vivere davanti al proprio pubblico, chiamato ancora una volta a sostenere la squadra in una serata che richiederà massima intensità, concentrazione e cuore ... brindisireport.it RISULTATO FINALE Un finale al cardiopalmo non basta. La vittoria va a Brindisi per un solo punto. SuperConveniente Dinamo Basket Brindisi FIP Sicilia facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.