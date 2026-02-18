Il guaio dei certificati medici per i migranti Kelany FdI | Quadro a tinte foschissime I centri in Albania? A giugno ripartono

Kelany di Fratelli d’Italia denuncia che il problema dei certificati medici per i migranti deriva da un sistema fallito. Secondo lui, le procedure sono molto carenti e favoriscono pratiche scorrette. I centri in Albania, che si sono chiusi, riapriranno a giugno, creando nuove tensioni. La questione si intreccia con le accuse di abusi e di documenti falsificati. La vicenda sta alimentando il dibattito politico e solleva dubbi sulla gestione dell’accoglienza. La discussione si concentra ora sulle responsabilità di chi ha creato questa situazione.

La deputata di FdI a Today.it: "Nei Centri di permanenza per i rimpatri vengono trattenuti in detenzione amministrativa dei soggetti che hanno dei profili di altissima pericolosità sociale" La vicenda giudiziaria sui certificati per evitare ai migranti di finire nei Cpr (Centri di permanenza per i rimpatri) finisce al centro delle polemiche politiche. Secondo la Procura di Ravenna ci sarebbero seri indizi che alcuni medici abbiano prodotto documenti fasulli. E sul tema il centrodestra, in primis il partito di Giorgia Meloni, va all'attacco. La Procura di Ravenna ha aperto un'indagine dopo aver scoperto che almeno sei medici dell'ospedale Santa Maria delle Croci avrebbero rilasciato certificati falsi ai migranti, per evitare che venissero trasferiti nei centri di rimpatrio.