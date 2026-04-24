Dimitrievski esprime in campo | Se mi danno l’opportunità risponderò ha detto dopo aver criticato la mancanza di minuti

Dimitrievski ha parlato dopo aver criticato la mancanza di minuti in campo, affermando: “Se mi danno l’opportunità, risponderò”. La sua presenza ha acquistato rilievo nella squadra durante la seconda metà della stagione, quando è diventato il portiere titolare in seguito all’infortunio di un altro giocatore. La notizia arriva dalla Spagna, dove il quotidiano Marca ha riportato la sua recente attività.

2026-04-24 06:08:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Ha rubato Dimitrievski ha acquisito importanza nel Valenza nella seconda metà della stagione, quando ha assunto il ruolo di titolare a causa dell’infortunio di Julen Agirrezabala. In effetti, la sua situazione al club ha preso una svolta radicale da quando, nel novembre 2025, ha criticato il fatto che il portiere in prestito dall’Athletic giocasse ‘per contratto’. Ha poi criticato il mancanza di “competenza” nella squadra perché l’Athletic aveva incluso alcune penalità nel contratto di trasferimento nel caso in cui Agirrezabala non avesse partecipato alla...🔗 Leggi su Justcalcio.com

Notizie correlate

Goggia: "Tomba? Ecco cosa mi ha detto dopo aver visto la medaglia di bronzo"Sofia Goggia, medaglia di bronzo nella discesa femminile a Milano Cortina 2026, svela un aneddoto su Alberto Tomba, avvicinatosi a lei subito dopo il...

“Ha criticato tutto tranne una candela. Gli ho detto che me l’ha regalata un’amica e se n’è andato. Cosa ho fatto di male?”: il racconto di un bizzarro primo appuntamentoUna donna ha raccontato su Tiktok un bizzarro primo appuntamento a causa di una candela.