Ha criticato tutto tranne una candela Gli ho detto che me l’ha regalata un’amica e se n’è andato Cosa ho fatto di male? | il racconto di un bizzarro primo appuntamento

Cheyenne Stone ha raccontato su TikTok un primo appuntamento che le è rimasto impresso. La donna ha descritto come il ragazzo abbia criticato tutto durante la serata, tranne una candela che le aveva regalato un’amica. Quando le ha detto di questa, lui si è arrabbiato e se n’è andato, lasciandola con un senso di incredulità. La scena si è svolta il 24 dicembre 2025, e lei si chiede ancora cosa possa aver sbagliato per meritarsi una reazione così.

Una donna ha raccontato su Tiktok un bizzarro primo appuntamento a causa di una candela. Il 24 dicembre 2025, Cheyenne Stone, la protagonista della storia, ha pubblicato un video raccontando la serata trascorsa con un ragazzo conosciuto su un’ app di dating. Cheyenne lo ha invitato a casa e l’uomo ha iniziato a criticare ogni oggetto attorno a sé. L’unico elemento esente da critiche è stata una candela accesa su un tavolino da caffè. Stone ha raccontato che le era stata regalata da una delle sue migliori amiche, Maddie, per il trentesimo compleanno. La ragazza ha aggiunto di essere legata alla candela anche per il colore rosa scintillante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ha criticato tutto tranne una candela. Gli ho detto che me l’ha regalata un’amica e se n’è andato. Cosa ho fatto di male?”: il racconto di un bizzarro primo appuntamento Approfondimenti su Cheyenne Stone “Ho capito tutto subito”: abbandona il primo appuntamento dopo due minuti. Il racconto virale di una donna Un episodio breve ma significativo, raccontato da Rachel Anderson su TikTok, ha attirato l’attenzione online. “Una persona potente mi ha molestata nel suo studio. Ha provato a baciarmi, io l’ho respinto e ho guadagnato la fuga”: il racconto di Anna Pettinelli a Verissimo Anna Pettinelli racconta di aver subito molestie nel suo studio, quando aveva 20 anni. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Cheyenne Stone Argomenti discussi: Cime Tempestose: il perché degli (strani) vestiti di Margot Robbie; Jack White attacca Trump dopo il post razzista sugli Obama: Arrestate quest’uomo; Pistolesi e le critiche a Musetti: Non vince tornei? Tutto questo fa ridere, ma è un problema sociale; Meloni difende Pucci che rinuncia a Sanremo, le critiche dell'opposizione: 10 giorni per un post su Niscemi. Ha criticato tutto tranne una candela. Gli ho detto che me l’ha regalata un’amica e se n’è andato. Cosa ho fatto di male?: il racconto di un bizzarro primo ...Su TikTok una donna racconta il disastroso primo appuntamento con un ragazzo che ha criticato ogni oggetto in casa sua, compresa una candela regalo ... ilfattoquotidiano.it Spagna e Grecia verso il divieto dei social media ai minorenni La Spagna sta proponendo un divieto dei social media per i minori di 16 anni mentre Grecia per i minori di 15, sulla scia di cosa ha appena fatto l'Australia. Elon Musk ha criticato le proposte di Sá facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.