Dopo aver conquistato il bronzo nella discesa a Milano Cortina 2026, Sofia Goggia ha raccontato cosa le ha detto Alberto Tomba appena ha visto il risultato. L’ex campione si è avvicinato a lei subito dopo la gara, con un sorriso e qualche parola di incoraggiamento. Goggia ha scelto di condividere quel momento, che le ha dato una carica in più subito dopo la fatica sulla neve.

Sofia Goggia, medaglia di bronzo nella discesa femminile a Milano Cortina 2026, svela un aneddoto su Alberto Tomba, avvicinatosi a lei subito dopo il trionfo.

© Gazzetta.it - Goggia: "Tomba? Ecco cosa mi ha detto dopo aver visto la medaglia di bronzo"

Oba Femi condivide le parole di incoraggiamento ricevute da Triple H dopo il suo recente match a Saturday Night Main Event.

La premier Giorgia Meloni ha fatto tappa a Niscemi, in Sicilia, per visitare le zone colpite dal maltempo.

Thoeni e Goggia, Tomba e Compagnoni, Baresi e Bergomi: la forza del destinoPremessa fondamentale: Milano Cortina 2026, pronti via e Marco Balich ha vinto subito l'oro e, questo, è il sedicesimo nella carriera dello straordinario direttore artistico della cerimonia olimpica i ... tuttosport.com

Alberto Tomba-Deborah Compagnoni a Milano, Sofia Goggia e Gustavo Thoeni a Cortina: le indiscrezioni sugli ultimi tedoforiOlimpiadi invernali 2026, la bandiera italiana portata da Arianna Fontana e Chicco Pellegrino e da Federica Brignone e Amos Mosaner. Zona rossa antitraffico a San Siro, la cerimonia inaugurale durerà ... msn.com

Sofia #Goggia racconta il divertente siparietto con Tomba sul bronzo alle Olimpiadi: “Mi ha detto che lui...” x.com

CORTINA. TOMBA TRA SELFIE E AUTOGRAFI, IL TIFO PER GOGGIA E BRIGNONE Alberto Tomba in parterre sull’Olympia delle Tofane firma autografi e fa selfie con i fans in attesa della discesa delle azzurre Goggia e Brignone. Giornata di sole, cielo azzurr facebook