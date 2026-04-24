Digitale facile quasi cinquemila accessi in due anni
A fine aprile 2026 si concluderà il progetto “Digitale facile in Emilia-Romagna”, avviato circa due anni fa e finanziato con fondi Pnrr e Next Generation Eu. Durante questo periodo sono stati aperti i Punti digitale facile sul territorio piacentino, che hanno registrato quasi cinquemila accessi complessivi. Il progetto è promosso dalla Regione Emilia-Romagna ed è parte di un intervento più ampio di digitalizzazione.
Si avvia a conclusione, a fine aprile 2026, il progetto “Digitale facile in Emilia-Romagna”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna e finanziato con fondi PnrrNext Generation Eu, nell’ambito del quale sono stati attivati i Punti digitale facile sul territorio piacentino. Quasi cinquemila, nei due.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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