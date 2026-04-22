Gli archivi di Stato ora accelerano sul digitale | accessi e ricavi record

Negli ultimi cinque anni, gli archivi di Stato hanno registrato un aumento superiore al 600% nelle visite online, evidenziando una crescente attenzione del pubblico verso le risorse digitali. Allo stesso tempo, i ricavi derivanti dai diritti di riproduzione delle immagini si sono attestati a livelli record, segnando un forte impulso nella valorizzazione del patrimonio culturale in formato digitale. Questa trasformazione ha portato a un’accelerazione nelle procedure di accesso e gestione dei contenuti archivistici.

Visite online cresciute di oltre il 600% in cinque anni. La digitalizzazione sta trasformando in profondità il rapporto tra i cittadini e il patrimonio documentario degli Archivi di Stato. Il sistema nazionale chiude il 2025 con la migliore performance economica in assoluto: i ricavi da servizi aggiuntivi hanno toccato quota 1,19 milioni di euro, portando a +55% la crescita cumulata nell’ultimo biennio. I dati descrivono una dinamica comune a diverse istituzioni culturali europee impegnate nella transizione verso modelli di fruizione digitale, ma con un’accelerazione che nel caso italiano appare particolarmente marcata. Dopo il balzo del...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Gli archivi di Stato ora accelerano sul digitale: accessi e ricavi record Notizie correlate Leggi anche: Formula 1, ricavi da record nell'ultimo anno. E ora vola anche la MotoGP Leggi anche: Da domani nuove tariffe. Ora la sosta costa di più: "Valuteremo l’impatto. Ztl? Troppi gli accessi" Altri aggiornamenti Temi più discussi: Venezia | Per la prima volta l’Archivio di Stato apre al pubblico come sede espositiva con Archivio di Dayanita Singh; 175 milioni di risparmi e milioni di documenti online: Archivi e FamilySearch rafforzano l’intesa digitale; Archivi di Stato, sul Portale antenati quasi 2 milioni di utenti, da 219 paesi; Cercare i propri antenati online sarà più facile: nuovi documenti dagli Archivi di Stato. Gli archivi di Stato ora accelerano sul digitale: accessi e ricavi recordVisite online cresciute di oltre il 600% in cinque anni. Diritti di riproduzione delle immagini componente più dinamica delle entrate ... msn.com Gli archivi di Stato negano le sentenze sugli anni di piomboLa premier Giorgia Meloni, in occasione dell’anniversario del 2 agosto, aveva promesso che lo Stato continuerà a rendere pubblici gli atti sugli anni di piombo. Nella realtà è così? Due interrogazioni ... repubblica.it Il militare francese Anicet Girardin era stato rimpatriato ieri. Troppo gravi le ferite dopo l’attacco di Hezbollah dello scorso 18 aprile - facebook.com facebook È stato sbloccato il prestito da 90 miliardi dell’Unione Europea all’Ucraina x.com