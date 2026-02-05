Roberto Vannacci ha annunciato di voler lasciare la Lega e lanciare un nuovo partito chiamato “Futuro Nazionale”. Per ora, non ha ancora presentato un programma preciso, ma le sue idee sono chiare: vuole concentrarsi sulla remigrazione, rafforzare i confini e opporsi all’invio di armi a Kiev. La decisione arriva in un momento di grande incertezza politica e potrebbe cambiare gli equilibri nel panorama nazionale.

Un programma elettorale è ancora prematuro. Ma il manifesto che accompagna l’addio alla Lega e il lancio del nuovo partito “ Futuro Nazionale ” contiene molto del Vannacci-pensiero. Con alcune parole chiave: remigrazione, difesa dei confini, difesa sempre legittima. Ma anche tutela dell’impresa, del made in Italy e del merito. Non solo. L’ex vicesegretario del Carroccio, non ha mai nascosto la sua contrarietà all’invio di armi a Kiev. «Non possiamo continuare a dare armi all’Ucraina e allungare una guerra che purtroppo stiamo continuando a perdere. E non possiamo farlo anche perché una parte di questi soldi, che provengono dalle nostre tasse, vanno a finire in cessi d’oro, ville e yacht di lusso» ha dichiarato più volte. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Roberto Vannacci, gli obiettivi: remigrazione, difesa dei confini e opposizione alle armi per Kiev

La Camera dei Deputati si anima con una bagarre sulla questione della remigrazione.

Renzi ha commentato la recente risoluzione sugli aiuti all’Ucraina, sottolineando l’importanza di non sottovalutare la posizione di Vannacci.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

