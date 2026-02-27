Rossella Erra si è detta sotto shock, descrivendo l’accaduto come un trauma. La notizia si inserisce nel quadro delle novità e delle tensioni emerse durante il Festival di Sanremo 2026, attirando l’attenzione di chi segue da vicino le vicende televisive e gli eventi più discussi della manifestazione. La sua reazione ha immediatamente suscitato interesse tra giornalisti e spettatori.

Nel pieno delle notizie che ruotano attorno al Festival di Sanremo 2026, un altro annuncio ha catalizzato l’attenzione degli addetti ai lavori e del pubblico più attento alle dinamiche del piccolo schermo. Una mossa che intreccia carriere, fedeltà aziendali e rapporti personali, destinata a far discutere ancora a lungo. Al centro della scena c’è Selvaggia Lucarelli, volto iconico e spesso divisivo di Ballando con le stelle, pronta a cambiare scenario approdando al Grande Fratello Vip 2026. Una novità che non ha lasciato indifferente Rossella Erra, la “tribuna del popolo” del talent di Rai 1, che nel podcast “Non è la Tv” di FanPage.it ha raccontato senza filtri il proprio stato d’animo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Rossella Erra sotto shock: “Un trauma”. Cos’è successo

“Per me è un trauma”. Rossella Erra e la novità su Selvaggia Lucarelli: “Ma va bene così”Mentre l’attenzione resta puntata sul Festival di Sanremo 2026, un’altra notizia ha scosso il mondo dello spettacolo, spostando per un momento i...

Rossella Erra su Selvaggia Lucarelli a Mediaset: “Per me è un piccolo trauma, lei è fondamentale a Ballando”Rossella Erra commenta il passaggio di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello: "È un trauma vederla altrove".

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Rossella Erra sotto choc: Selvaggia Lucarelli al GF? Un piccolo traumaSelvaggia Lucarelli al Grande Fratello: il commento della Erra Tra una notizia e l’altra ... msn.com

Terremoto a Ballando con le Stelle 2025, Rossella Erra sotto accusa: ImbarazzanteRoma, 7 dicembre 2025 - Io darei il tesoretto alla Signora Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale. Ad aprire la polemica della settimana che conduce alla seconda semifinale di Ballando con le Stelle ... quotidiano.net