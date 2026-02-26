Meteo l’inverno batte in ritirata con temperature fino a 10 gradi sopra la media stagionale

Fine febbraio con temperature di 10°C sopra la media. Secondo le previsioni meteo alta pressione dominante e zero termico oltre i 3200 metri. L’inverno è già finito? Questa la domanda che tanti italiani si stanno facendo davanti al recente e repentino cambiamento del clima, passato da sette settimane di piogge torrenziali consecutive, a giornate di cielo sereno e sole splendente che hanno il sapore di un anticipo di primavera. Un fenomeno che non riguarda soltanto l’Italia ma anche buona parte dell’Europa occidentale che si ritrova sotto un sole che ha il sapore di aprile, a tratti di giugno. Che non si tratti di esagerazioni lo si capisce dai dati meteo secondo cui siamo davanti a un’anomalia termica quantificata in +10°C rispetto alla media del periodo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

