Meteo ancora sole e temperature sopra la media sull'Italia Betti | Il freddo non tornerà fino a domenica

Durante gli ultimi giorni della settimana, l'Italia continuerà a essere interessata da condizioni di tempo soleggiate, con temperature superiori alla media stagionale. Secondo un climatologo del CNR, il freddo non tornerà prima di domenica. La presenza di sole resterà stabile, senza segnali di peggioramenti o cambiamenti atmosferici significativi nelle prossime ore.

Ancora sole, secondo il climatologo e ricercatore del CNR Giulio Betti, sull'Italia per gli ultimi giorni della settimana. Maggiore instabilità potrebbe arrivare sullo Stivale da domenica. Le previsioni meteo per il weekend. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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