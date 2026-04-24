Nel fine settimana del 24, 25 e 26 aprile 2026, Milano e la Lombardia ospitano diversi eventi. Il principale è il Salone del Mobile, che si svolge con le sue numerose iniziative aperte al pubblico e agli espositori. Contestualmente, si celebra anche la ricorrenza della Liberazione, con manifestazioni e commemorazioni in varie località della regione. Questi appuntamenti caratterizzano il calendario di quel periodo, attirando visitatori e partecipanti da tutto il paese.

Fine settimana “monopolizzato” dal Salone del Mobile di Milano, con i suoi eventi collaterali. Senza dimenticare la ricorrenza della Liberazione. A Bergamo si corre con le macchine di legno, a Varese invece c’è la EcoRun per competitivi e appassionati. Grande appuntamento a Brescia per gli amanti della chitarra che saranno protagonisti di una spettacolare esibizione collettiva. Nel Lodigiano arriva la “Fiaccola della Speranza”, Monza nel suo Parco e Mantova sul suo Lungolago celebrano lo Street Food, in Valtellina tre borghi antichi si alleano con evocazioni storiche, passeggiate panoramiche e momenti gastronomici. Proponiamo infine una carrellata di iniziative nei parchi di tutta la regione, con escursioni naturalistiche e laboratori didattici nella pianura a nord del capoluogo e lungo i fiumi Oglio e Mincio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dieci eventi speciali nel weekend del 24, 25 e 26 aprile 2026 a Milano e in Lombardia

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