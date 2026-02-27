Nel weekend dal 27 febbraio al 1° marzo 2026, Milano e la Lombardia si animano con numerosi eventi dedicati a moda, arte e musica. Le città si preparano a ospitare mostre, concerti e manifestazioni che coinvolgono diverse fasce di pubblico, offrendo occasioni di svago e intrattenimento per residenti e visitatori. La programmazione si concentra su attività diversificate, capaci di attirare l’attenzione di appassionati e curiosi.

Da venerdì 27 febbraio a domenica 1° marzo 2026 il territorio lombardo offre un calendario particolarmente ricco di appuntamenti tra cultura, spettacolo, enogastronomia e iniziative per famiglie. A Milano il fine settimana è dominato dalla Milano Fashion Week Women's e da MuseoCity, con musei aperti, mostre, eventi diffusi e l’ingresso gratuito della prima domenica del mese. Nelle province della Lombardia, dalle piazze della Brianza ai centri storici dei laghi, si moltiplicano sagre, mercatini, festival gastronomici, spettacoli e attività per bambini, offrendo occasioni per vivere il territorio tra tradizione e novità. Un weekend ideale per chi desidera alternare grandi eventi urbani a iniziative locali, tra arte, musica, teatro e momenti all’aria aperta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Eventi e spettacoli imperdibili a Milano e in Lombardia: moda, arte e musica nel weekend straordinario del 27 e 28 febbraio, 1 marzo 2026

