Durante il fine settimana dal 13 al 15 marzo, sono in programma dieci eventi tra Milano e tutta la Lombardia. Tra concerti, spettacoli e manifestazioni, ci saranno esibizioni musicali di vari generi, dal jazz al pop, e anche un concerto di Renato Zero a Mantova. La città si anima con diverse occasioni di intrattenimento, offrendo opportunità di svago e cultura per tutti i gusti.

Riferimenti musicali a Milano città, dal jazz al pop e Renato Zero in concerto a Mantova. Il week end da venerdì 13 a domenica 15 marzo è pieno però anche di appuntamenti ricreativi, con festival dei mattoncini a Cremona e carte da collezione a Busnago, in provincia di Monza Brianza e momenti gastronomici: festa della polenta a Brescia e curiosa sfida, a Bergamo, tra casoncelli e pizzoccheri. A Lodi si fa confidenza con le erbe officinali, a Lecco cioccolato in cattedra fra gusto e arte. In Valtellina gara di regolarità per auto d'epoca, a Montespluga Expo Village di sci alpinismo. Infine a Varese performance no stop tra giochi di fuoco e acrobazie per festeggiare la conclusione di Olimpiadi e Paralimpiadi invernali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dieci eventi speciali nel weekend del 13, 14 e 15 marzo: ecco cosa fare a Milano e in Lombardia

Articoli correlati

Olimpiadi, San Valentino e Carnevale: cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend 13, 14 e 15 febbraio 2026Nel fine settimana del 13, 14 e 15 febbraio 2026 Milano vive un momento particolare in cui sport, cultura e tradizioni si intrecciano in modo...

Cosa fare nel weekend del 6, 7 e 8 marzo 2026 in Lombardia: sagre ed eventi tra riso, vino e tradizioniMilano, 5 marzo 2026 - Febbraio si chiude e marzo parte subito con un fine settimana che rimette al centro sapori e territori.

Tutti gli aggiornamenti su Dieci eventi speciali nel weekend del...

Temi più discussi: Centri per le Famiglie: sono aperte le iscrizioni per le attività di primavera! / Notizie / Novità / Homepage; Proiezioni, masterclass ed eventi speciali, incontri, cibo e musica per il 24° Florence Korea Film Fest – ASCOLTA; Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina: 47 film, incontri con gli autori ed eventi speciali a Milano; Cento giorni alla Maturità 2026: gli eventi speciali in Italia.

Feste ed eventi per San Martino: 10 eventi speciali d'autunno nel weekend del 7, 8 e 9 novembre 2025 in Lombardia e a MilanoUn weekend ricco di proposte nelle province lombarde, tra rievocazioni storiche, sagre, fiere del tartufo e del miele, fino agli eventi sportivi e agli spettacoli di luce nei castelli: 10 appuntamenti ... ilgiorno.it

Dieci anni di eccellenza nel design: Italian Design Icons 2025 conclude a Shanghai con cinque giorni di eventiA Shanghai l’edizione 2025 di Italian Design Icons celebra dieci anni di creatività italiana con cinque giorni di esposizioni, talk, installazioni e incontri che mettono al centro innovazione, ... panorama.it

Urbanistica a Milano, dieci istruttorie della Corte dei Conti per danno erariale x.com

Tony Effe x Side Baby Dieci anni dopo, Tony Effe e Side Baby tornano insieme per riaccendere una delle collaborazioni più iconiche della trap italiana. Nel 2016 Crack Musica segnava un momento chiave per la scena: un disco nato nell’orbita della Dar - facebook.com facebook