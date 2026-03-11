Giovanni Caccamo ha lasciato Capo Verde a bordo di The Ark of Change, un’imbarcazione con dieci giovani provenienti da diverse parti del mondo. La traversata dell’Atlantico prosegue verso il Sud America, con l’obiettivo di discutere di pace, diritti e futuro. In esclusiva per Vanity Fair, il cantante condivide il suo diario di bordo, documentando le tappe di questa iniziativa.

Oceano Atlantico - Da Capo Verde a Paramaribo The Ark Of Change Diario di bordo - Capitolo 1 Caro Mondo, oggi comincia il viaggio. Non so esattamente cosa troveremo là fuori, oltre l’orizzonte. So solo che dentro di noi continua a crescere un silenzio assordante, disarmante. Quando abbiamo smesso di sognare? Qualcuno vorrebbe indurci prepotentemente a costruire muri, a difendere bandiere, a chiamare nemici persone sconosciute, a normalizzare orrori e ingiustizie. Vorrebbero farci credere che i conflitti siano inevitabili, che la paura sia prudenza e il sogno un’ingenuità. Ma in un presente che ancora una volta sceglie la guerra come traiettoria di distruzione, noi con questo viaggio vogliamo ripudiare fermamente ogni forma di violenza in nome di tutte le nuove generazioni del mondo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giovanni Caccamo salpa da Capo Verde verso il Sud America: il diario di bordo di The Ark of Change contro la guerra e per immaginare un mondo diverso

