Di Ruscio all’attacco | Ciarrocchi grottesco

Durante una seduta del consiglio comunale, il candidato sindaco ha commentato con durezza le affermazioni di un suo avversario politico, definendole “grottesche”. La discussione è nata in risposta a un’interrogazione presentata da un consigliere, che chiedeva chiarimenti su alcune dichiarazioni pubbliche del candidato. La discussione si è poi spostata su altri argomenti legati alla campagna elettorale e alle posizioni dei vari candidati.

Il candidato sindaco, Saturnino Di Ruscio, tirato in ballo, in consiglio, sull’interrogazione su Asite e biodigestore, a posteriori ribatte all’assessore Alessandro Ciarrocchi: "Rispondere sulla mala gestione dei soldi pubblici non è solo questione da campagna elettorale ma un dovere verso i cittadini". Definisce ‘grottesco’ il tentativo di mettere a tacere la sua legittima richiesta di chiarimenti, elogia Renzo Interlenghi "unica voce coraggiosa nel silenzio assordante del centrosinistra" che ha portato il tema del biodigestore in consiglio dove "com’era prevedibile, un problema di mala gestione di una partecipata del quale l’amministrazione avrebbe dovuto informare il consiglio da tempo, è diventato un’azione strumentale di campagna elettorale".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Di Ruscio all’attacco: "Ciarrocchi grottesco" Notizie correlate Ceramica, Ciarrocchi: "Realismo e velocità per fermare la crisi""Il grido d’allarme dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini sul futuro della manifattura europea è purtroppo aderente alla realtà". Di Ruscio sul caos traffico: "Senso unico sulla circonvallazione"Una prima uscita in video del candidato sindaco, Saturnino Di Ruscio, era legata al problema della viabilità cittadina, a un traffico intenso in...