Ceramica Ciarrocchi | Realismo e velocità per fermare la crisi

Il settore della ceramica si trova di fronte a una serie di sfide evidenziate da un rappresentante di Confindustria, che ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione della manifattura europea. In un commento recente, si è parlato di un bisogno di maggiore realismo e rapidità per affrontare le difficoltà attuali. La discussione si inserisce in un quadro di preoccupazioni più ampie sul futuro industriale nel continente.

"Il grido d’allarme dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini sul futuro della manifattura europea è purtroppo aderente alla realtà". Così Augusto Ciarrocchi, presidente di Confindustria Ceramica, dopo l’affondo lanciato da Genova dal presidente Orsini. "Il nostro settore è forse l’emblema più nitido di questa contraddizione: leader mondiale per estetica, innovazione tecnologica e sostenibilità, eppure oggi messo all’angolo da un percorso che si concentra solo sulle emissioni di CO2 e che, se noi chiudiamo, aumenterebbero con le importazioni da India, Cina ed altri paesi extra UE. Ma la verità è - aggiunge Ciarrocchi- che, allo stato attuale, non esistono ancora soluzioni tecnologiche né vettori energetici disponibili che rendano praticabile il sentiero di decarbonizzazione così come è stato immaginato a Bruxelles.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ceramica, Ciarrocchi: "Realismo e velocità per fermare la crisi" Notizie correlate Leggi anche: Dalla crisi di Hormuz al buyback. Il realismo del nuovo piano Eni Leggi anche: "A Santarcangelo tanti negozi chiusi Più parcheggi per fermare la crisi" Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Ceramica, Ciarrocchi: Realismo e velocità per fermare la crisi; Confindustria Ceramica, il Presidente Ciarrocchi sul grido d’allarme lanciato oggi a Genova dal Presidente di Confindustria Orsini. Confindustria Ceramica, il Presidente Ciarrocchi sul grido d’allarme lanciato oggi a Genova dal Presidente di Confindustria OrsiniAugusto Ciarrocchi – Presidente Confindustria Ceramica Il grido d’allarme lanciato oggi a Genova dal Presidente di Confindustria Emanuele Orsini sul futuro della manifattura europea è purtroppo adere ... sassuolo2000.it Il presidente Confindustria Orsini: 'Europa miope, dobbiamo cambiare la governance'Economia: Ciarrocchi: Non posso accettare l’idea di un’Europa che, per inseguire un ideale senza strumenti, rinuncia a pezzi fondamentali della propria identità ... lapressa.it #StileTv #BCC #creditocooperativo #bcccapacciopaestum #Serino #picasso #ceramica #arte - facebook.com facebook CNA MATERA INAUGURA MOSTRA CELEBRATIVA DEL MADE IN ITALY A CURA DEI MAESTRI D’ARTE DELLA SCUOLA CERAMICA GROTTOLESE: REPORT, VIDEO-INTERVISTE PISANI, LOPERGOLO, LAMBERTI, DI LENA E FRACCALVIERI, FOTO x.com