Il rinnovo di contratto di Lewandowski con il Barcellona potrebbe incontrare delle difficoltà, creando una possibile opportunità per la Juventus. Il club catalano sta affrontando alcuni ostacoli nel prolungamento dell’accordo con l’attaccante, mentre la società italiana tiene d’occhio la situazione. Al momento, non sono state confermate ufficialmente evoluzioni, ma la situazione rimane da seguire attentamente.

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© Calcionews24.com - Lewandowski Juventus, spiraglio inatteso: il rinnovo col Barcellona rischia di complicarsi. Il motivo

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