Cristiano Di Martino, segretario cittadino della Lega, ha dichiarato che il loro gruppo rappresenta un laboratorio e che non intendono nascondersi. La replica arriva in risposta a un attacco del Pd, che ha accusato il Carroccio di utilizzare un progetto civico per evitare di presentarsi con il proprio simbolo alle prossime elezioni comunali del 2027. La discussione si inserisce nel quadro delle tensioni politiche locali in vista delle prossime consultazioni.

Cristiano Di Martino, segretario cittadino della Lega, il Pd ha attaccato il Carroccio reo di "mascherarsi dietro un progetto civico" pur di non correre con il proprio simbolo alle Comunali del 2027. Cosa ne pensa? "Intanto smentisco categoricamente che stiamo facendo una lista civica di sangue diverso dal nostro: si tratta semplicemente di un laboratorio politico a un anno dalle elezioni. Abbiamo scelto di chiamarlo così (‘ La Svolta ’; ndr) per coinvolgere le persone. Non c’è la volontà di mascherarsi, anzi, abbiamo tutta l’intenzione di usare il nostro simbolo come abbiamo sempre fatto e con si fa nelle grandi città: a Bologna non si possono usare strane alchimie".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Di Martino contro Di Stasi: "Il nostro è un laboratorio. Non ci nascondiamo"

Notizie correlate

Barella deluso: «Almeno gli ottavi? La delusione c’è, non ci nascondiamo. Nel girone siamo usciti per un punto e per un rigore al 90esimo…»Mercato Milan, Goretzka diventa un obiettivo concreto a zero! Furlani prova l’affondo nonostante la concorrenza Rinnovo McKennie, la Juve lo blinda e...

Leggi anche: Suwarso: “Il Como ci serve per accrescere il nostro business, ossia il brand “Lago di Como”. La classifica non ci interessa”

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Di Martino contro Di Stasi: Il nostro è un laboratorio. Non ci nascondiamo; Garlasco in Tv, il ‘nodo’ della traccia 61 dietro i nuovi approfondimenti genetici. Cosa può scagionare Stasi; Comunali, la scossa di Aiello: Serve un cambio netto, così non si vince; Comunali, il Pd sferza le opposizioni. Di Stasi: Una proposta infantile dai candidati sindaco già in campo.

Di Martino contro Di Stasi: Il nostro è un laboratorio. Non ci nascondiamoCristiano Di Martino, segretario cittadino della Lega, il Pd ha attaccato il Carroccio reo di mascherarsi dietro un progetto ... ilrestodelcarlino.it

Comunali, il Pd sferza le opposizioni. Di Stasi: Una proposta infantile dai candidati sindaco già in campoIl segretario dem: Poche idee, si limitano a schierarsi contro Lepore. E chiama a raccolta gli enti locali. La Lega: Analfabetismo politico, noi siamo per il dialogo. Zanni: I contenuti ci sono, ... msn.com

Buongiorno e buona giornata Il Ponte San Martino E la Cappella San Martino Sul Torrente Letimbro Lavagnola Quartiere Storico di Savona - facebook.com facebook