Mirwan Suwarso, presidente del Como dal ottobre 2024 e figura di rilievo della proprietà degli Hartono, ha dichiarato che l’obiettivo principale del club è rafforzare il marchio “Lago di Como” per espandere il proprio business. Durante un’intervista a Rivista Undici, Suwarso ha sottolineato che la posizione in classifica non rappresenta una priorità per il team, che si concentra invece sulla crescita del brand.

A Rivista Undici: "Facciamo business anche senza stadio. Siamo l’unico club al mondo con l’hospitality in ville e barche fuori dallo stadio. Abbiamo appena aperto The Club on the Lake, un nuovo ed esclusivo club per soci" Mg Como 15032026 - campionato di calcio serie A Como-Roma foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Cesc Fabregas Rivista Undici ha intervistato Mirwan Suwarso manager di fiducia della proprietà del Como (gli Hartono) e presidente del club dall’ottobre 2024. C’è grande entusiasmo intorno al Como: la squadra gioca bene e sta collezionando risultati pesanti in Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Suwarso: “Il Como ci serve per accrescere il nostro business, ossia il brand “Lago di Como”. La classifica non ci interessa”

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