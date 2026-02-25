Barella deluso | Almeno gli ottavi? La delusione c’è non ci nascondiamo Nel girone siamo usciti per un punto e per un rigore al 90esimo…

Nicolò Barella si è detto deluso dopo l'eliminazione dell'Inter ai gironi di Champions League, causata da un rigore al 90° e dalla differenza di un punto. Al termine della partita contro il BodøGlimt a San Siro, il centrocampista ha spiegato che la squadra avrebbe meritato di qualificarsi almeno agli ottavi. La sua analisi rivela come un singolo episodio abbia deciso il destino della squadra in questa fase.

Barella a Sky: «Abbiamo dato tutto per la rimonta, nel girone siamo usciti per un punto e per un rigore al 90esimo. Orgoglioso di questo gruppo, ora…»Barella ha commentato a Sky la sconfitta contro il Bodo Glimt, che ha determinato l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League, spiegando che la squadra ha dato tutto per la rimonta.

Quando rientrano Barella e Calhanoglu: ci siamo quasiL’Inter si prepara a riavere in campo due pedine fondamentali.