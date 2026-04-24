Durante il Gran Premio di Jerez, un pilota ha commentato le sfide legate alla sua moto, affermando che la GP26 presenta problemi con l’usura del pneumatico posteriore, dovuti alla forte dipendenza dall’anteriore. Ha anche spiegato di aver scelto un assetto diverso da quello adottato da un altro pilota, che utilizza il setup di Marc Marquez, per evitare di faticare durante le gare.

A Jerez la Ducati spera di invertire la rotta dopo i primi tre round del Mondiale MotoGP, sempre dominati dal team Aprilia. Ma la GP26 può ancora crescere e colmare il gap accusato dalla rivale RS-GP? Al momento la nuova moto non sembra convincere pienamente alcuni piloti di Borgo Panigale, come Fabio Di Giannantonio e Francesco Bagnaia. Entrambi, infatti, faticano a trovare un assetto adatto al proprio stile di guida per motivi diversi. E l’alfiere del team VR46 ha indicato anche in Marc Marquez un elemento cruciale a proposito di sviluppo. Di Giannantonio ha analizzato la situazione parlando con i media presenti a Jerez per il GP di Spagna: “Negli ultimi anni sembra che la direzione dello sviluppo sia cambiata, andando verso Marquez.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Di Giannantonio: "Ducati in assetto Marquez, io vado all'opposto se no fatico"

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