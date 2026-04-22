Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di finanza pubblica 2026, ma il ministro dell'Economia ha sottolineato che, a causa della complessa situazione internazionale, le previsioni attuali sono già discutibili e dovranno essere riviste nel prossimo futuro. Nel frattempo, il governo si concentra sulle misure per contenere l’aumento dei prezzi dei carburanti, considerato una priorità immediata.

A darne notizia in conferenza stampa è stato il ministro dell’EconomiaGiancarlo Giorgetti, che ha spiegato come Palazzo Chigi abbia approvato “un Dfpun po’ diverso rispetto a quello cui eravamo abituati: si tratta di una fotografia dell’andamento di finanza pubblica collegata all’andamento dell’economia“. Al contempo, il titolare di via Venti Settembre ha anticipato chel’esecutivo non ha ancora concluso il suo lavoroe che nelle prossime settimane ci saranno ulteriori aggiornamenti, giacché “le previsioni contenute nel documento inevitabilmentesono già oggi discutibili“. Parlando poi delle rilevazioni dell’Eurostat, Giorgetti ha chiosato amaro: “Per quanto riguarda il 3-3,1% di cuisi è molto discusso, come diceva Boscov rigore è quando l’arbitro fischia.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Dfp approvato, ma Giorgetti avverte: “Previsioni andranno riviste. Priorità è tamponare aumento carburante”

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