Mercoledì 22 aprile 2026 alle 20:45 si gioca la semifinale di DFB Pokal tra Leverkusen e Bayern Monaco alla BayArena. Dopo aver concluso il campionato di Bundesliga nel Sudderby, il Bayern Monaco di Kompany affronta questa sfida contro il Leverkusen di Hjulmand. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote per l'incontro, che decide quale squadra accederà alla finale della coppa tedesca.

Dopo aver chiuso nel Sudderby il discorso Bundesliga il Bayern Monaco di Kompany apre le semifinali di DFB Pokal andando in scena sul campo del Leverkusen di Hjulmand. Il werkself nel frattempo ha perso malamente in casa contro l’Augusta, con i Fuggerstaedter bravi a sfruttare gli episodi e una squadra chiaramente distratta dall’impegno odierno. Con la Champions che sta sfuggendo per Schick e compagni è l’ultima occasione di brillare in una stagione. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Leverkusen-Bayern Monaco (mercoledì 22 aprile 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Alla BayArena si decide la prima finalista di DFB Pokal

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