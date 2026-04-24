Quattro cittadini tunisini coinvolti in una rivolta all’interno di un centro di detenzione sono stati condannati in primo grado. Le accuse contestate includevano devastazione, danneggiamenti, resistenza e lesioni. La pena iniziale è stata ridotta in appello, e i dettagli delle sentenze sono stati comunicati nel procedimento giudiziario in corso. La vicenda riguarda i fatti accaduti durante l’episodio di rivolta nel centro di detenzione.

La Corte d’appello di Trieste ha ridotto le pene a 4 anni e un mese. Al termine di una serie di episodi di violenza e rivolte verificatisi nella struttura, la Procura di Gorizia identificò e denunciò le 4 persone – di età tra 21 e 33 anni – come responsabili dei disordini. Concluse le indagini, i quattro furono condannati. (ANSA) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salvini: “Solovyev si sciacqui la bocca. L’Italia non è in guerra con la Russia” .🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Devastarono Cpr durante una rivolta, pena ridotta per 4 tunisini

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