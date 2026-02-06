La Corte d’Appello ha ridotto leggermente la pena per Said Cherrah, il giovane di Broni condannato a quasi vent’anni di carcere. La decisione non cambia però la sostanza del caso: l’imputato aveva tentato di uccidere una donna con un coltello. La sentenza finale resta pesante, anche se la pena è stata leggermente alleggerita rispetto alla prima condanna.

Leggera riduzione di pena in secondo grado, che non modifica la prospettiva di quasi vent’anni di carcere per Said Cherrah, ventisettenne di Broni. Ieri la Corte d’Appello di Milano ha portato a 9 anni e 4 mesi la condanna per il tentato omicidio della ragazza di Erba (Como) di qualche anno più giovane, che si aggiungono ai 9 anni e 9 mesi per stalking e deformazione del viso. Il 9 dicembre 2024 Cherrah l’aveva avvicinata nel parcheggio di un supermercato a Giussano (Monza-Brianza) e l’aveva accoltellata a un fianco. Ma era stato solo l’epilogo di altri gravi fatti dei mesi precedenti, quando aveva violato le misure cautelari che gli erano state applicate per minacciarla e ferirla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tentò di ucciderla con una coltellata. Pena ridotta in Appello

Approfondimenti su Said Cherrah

Ultime notizie su Said Cherrah

