Abusa di 9 pazienti durante le visite in ambulatorio pena ridotta a 6 anni e 6 mesi per un medico di guardia

Da fanpage.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d'Appello di Milano ha inflitto una pena di 6 anni e 6 mesi a un medico di 42 anni accusato di aver abusato di 9 pazienti durante le visite in ambulatorio. La sentenza riduce di molto la pena rispetto alla richiesta iniziale.

