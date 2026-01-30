Abusa di 9 pazienti durante le visite in ambulatorio pena ridotta a 6 anni e 6 mesi per un medico di guardia
La Corte d'Appello di Milano ha inflitto una pena di 6 anni e 6 mesi a un medico di 42 anni accusato di aver abusato di 9 pazienti durante le visite in ambulatorio. La sentenza riduce di molto la pena rispetto alla richiesta iniziale.
La Corte d'Appello di Milano ha ridotto a 6 anni e 6 mesi la pena per violenza sessuale nei confronti di un medico di guardia di 42 anni. In primo grado era stato condannato a 10 anni.
Prato: ex guardia giurata si finge medico, abusa di tre pazienti e usa pratiche "incriminate". Arrestato ai domiciliari
Abusi sulle pazienti, pena ridotta: sconto al medico del lavoro
Finto dottore abusa di tre pazienti. Arrestato, nei guai anche la mogliePrato: ex guardia giurata eseguiva lavaggi del colon in un ambulatorio senza alcun titolo professionale. Lei invece è medico endoscopista ed è stata denunciata per aver lasciato lavorare il marito.
Abusi e violazione della riservatezza ai danni di giovanissime pazienti: per un radiologo romano scatta il divieto di esercizio della professione. Abusando della sua professione, riprendeva giovanissime vittime durante l'esecuzione di esami diagnostici
