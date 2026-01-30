Abusa di 9 pazienti durante le visite in ambulatorio pena ridotta a 6 anni e 6 mesi per un medico di guardia

La Corte d'Appello di Milano ha inflitto una pena di 6 anni e 6 mesi a un medico di 42 anni accusato di aver abusato di 9 pazienti durante le visite in ambulatorio. La sentenza riduce di molto la pena rispetto alla richiesta iniziale.

La Corte d'Appello di Milano ha ridotto a 6 anni e 6 mesi la pena per violenza sessuale nei confronti di un medico di guardia di 42 anni. In primo grado era stato condannato a 10 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it

