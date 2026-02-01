Visto per nomadi digitali in Spagna come si può ottenere in base al reddito

La Spagna sta diventando una meta sempre più popolare tra i nomadi digitali di tutto il mondo. Dal 2023, il paese ha introdotto il Digital Nomad Visa, un visto pensato per chi lavora online e vuole vivere in Spagna. La procedura per ottenerlo dipende dal reddito del richiedente, e ci sono vari requisiti da rispettare. Molti scelgono questa destinazione non solo per il clima e le spiagge, ma anche perché il Paese offre vantaggi concreti per chi lavora in remoto.

La Spagna è una delle destinazioni più ambite al mondo per chi vuole fare il nomade digitale. Non solo per una questione di clima, tapas e spiagge mozzafiato, ma perché dal 2023 il Paese offre molti vantaggi ai lavoratori digitali internazionali, grazie al Digital Nomad Visa. Questo visto speciale autorizza i cittadini extracomunitari a vivere e lavorare legalmente in Spagna fino a 12 mesi, con la possibilità di rinnovo per un massimo di cinque anni. A differenza del visto turistico Schengen (90 giorni), permette una residenza stabile senza bisogno di un contratto di lavoro locale. I requisiti chiave.

