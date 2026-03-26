Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, le detrazioni fiscali applicate alle buste paga dei lavoratori dipendenti sono state riviste, offrendo benefici fino a 800 euro annui. Tuttavia, l’accesso a queste detrazioni dipende dal reddito complessivo del contribuente, che deve rispettare determinati limiti per poter beneficiare pienamente delle nuove agevolazioni.

Addio al taglio dei contributi, arriva il nuovo sistema di detrazioni e somme esenti. Caf Cisl Romagna avverte: "L'automatismo delle aziende non è infallibile, controllare la Certificazione Unica è fondamentale" Con la piena operatività della Legge di Bilancio 2025, il sistema di sostegno al reddito entra in una nuova fase e modifica in modo significativo la struttura delle buste paga dei lavoratori dipendenti. Il superamento dell’esonero contributivo lascia spazio a un modello più articolato, basato su somme aggiuntive esenti da tassazione e detrazioni fiscali, entrambe calcolate sul reddito complessivo del lavoratore. Si tratta di un cambiamento importante, pensato per rendere più diretto il beneficio economico, ma che introduce anche nuovi elementi di complessità. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Nuove detrazioni in busta paga: fino a 800 euro di benefici, ma occhio al reddito complessivo

Articoli correlati

Ex bonus Renzi, confermati 100 euro al mese in busta paga per i lavoratori dipendenti: i requisiti di redditoIl bonus di 100 euro in busta paga previsto per lavoratori e lavoratrici dipendenti con redditi medio-bassi, è confermato anche per il 2026: vediamo...

Busta paga 2026, le nuove regole sullo stipendio: meno Irpef sul reddito, aliquote “speciali” su aumenti e premi. Ecco cosa cambiaVengono modificati i limiti fiscali di alcuni benefit e arrivano interventi specifici per genitori e dipendenti pubblici La Legge di Bilancio 2026...

Una selezione di notizie su Nuove detrazioni

Temi più discussi: Busta paga 2026: Irpef, detrazioni e altre novità fiscali; Famiglie, a chi spettano le detrazioni per i figli a carico; Ex bonus Renzi 2026: a chi spettano i 100 euro in busta paga e cosa controllare; Detassazione 15% nel 2026 su lavoro notturno, festivi, riposo e turni: regole e rischi.

Non ignorate la Cu: l'appello del Caf Cisl sulle nuove regole fiscali per i dipendentiAddio al taglio dei contributi, arriva il nuovo sistema di detrazioni e somme esenti. Caf Cisl Romagna avverte: L'automatismo delle aziende non è infallibile, controllare la Certificazione Unica è fo ... ravennatoday.it

Flat tax per straordinari e premi, come cambia davvero la busta pagaBuste paga 2026: chi guadagna davvero con flat tax e taglio Irpef Nel 2026 le buste paga dei lavoratori dipendenti cambiano in modo strutturale grazie ... assodigitale.it

Bonus fotovoltaico 2026: regole e nuove detrazioni Leggi qui: https://www.scuolalink.it/bonus-fotovoltaico-2026-regole-e-nuove-detrazioni - facebook.com facebook

Scopriamo il modello 730, dalle detrazioni ai bonus: guida completa alle novità x.com