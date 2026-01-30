Un detenuto si è tolto la vita nel carcere di Padova, il secondo in soli tre giorni. I medici hanno tentato di rianimarlo, ma ormai era troppo tardi. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa abbia portato a questo gesto.

PADOVA - Ancora un suicidio nel carcere di Padova e si tratta del secondo in tre giorni. Un detenuto si è suicidato ieri sera impiccandosi nel bagno della sua cella nella casa di reclusione di Padova. Lo riferisce Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria che annuncia un presidio delle varie sigle sindacali della polizia penitenziaria oggi, venerdì 30 dicembre, alle 10.15. «La strage di carcere e per carcere - riflette De Fazio - evidentemente continua. Se il macabro bilancio del 2025 si è chiuso con 78 detenuti (più due internati in Rems) e 4 operatori che si sono suicidati, il 2026 inizia in tragica continuità, sono infatti già 5 i ristretti che hanno deliberatamente posto fine alla loro esistenza nel mese di gennaio non ancora finito». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Detenuto si suicida nel carcere di Padova: è il secondo in tre giorni

Approfondimenti su Padova Carcere

Un giovane di 25 anni si è suicidato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, segnando il secondo caso dall'inizio del 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Dentro al Carcere Due Palazzi di Padova

Ultime notizie su Padova Carcere

Argomenti discussi: Padova, detenuto di 73 anni suicida in carcere prima di essere trasferito: la sua attività di lavoro era stata sospesa; Padova, detenuto suicida. Era nell’elenco dei reclusi da trasferire. Si mobilitano le associazioni; Suicida in carcere a Padova: era un detenuto che doveva essere trasferito; Detenuto nel carcere di Padova si suicida: è il secondo in tre giorni.

Carceri, a Padova si suicida un altro detenuto: è il secondo in poco più di 36 oreUilpa Polizia penitenziaria: «Sono già 5 i ristretti che hanno deliberatamente posto fine alla loro esistenza nel mese di gennaio» ... corrieredelveneto.corriere.it

Detenuto nel carcere di Padova si suicida, è il secondo in tre giorni(ANSA) - PADOVA, 30 GEN - Un detenuto nel carcere di Padova si è suicidato ieri sera impiccandosi nel bagno della sua nella casa di reclusione di Padova. E' il secondo caso in 36 ore nella struttura p ... msn.com

Detenuto si suicida nel carcere di Padova: è il secondo in tre giorni - facebook.com facebook

Carceri, a Padova si suicida un altro detenuto: è il secondo in poco più di 36 ore x.com