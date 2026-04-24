Detenuti e occupazione intesa tra Cnel e Fondazione con il Sud

Detenuti e occupazione sono al centro di un accordo tra il Consiglio Nazionale e la Fondazione con il Sud. L’intesa riguarda iniziative volte a favorire lo sviluppo territoriale, rafforzare la coesione sociale e promuovere l’inclusione socio-lavorativa delle persone detenute. I dettagli dell’accordo prevedono progetti specifici per migliorare le opportunità di inserimento lavorativo dei detenuti e sostenere le attività di riabilitazione nei diversi territori.

Sviluppo territoriale, coesione sociale e inclusione socio-lavorativa delle persone detenute. Sono questi i pilastri del protocollo d’intesa siglato tra il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel) e la Fondazione con il Sud, con l’obiettivo di mettere a sistema competenze e strumenti per iniziative congiunte. L’accordo è stato sottoscritto dai presidenti Renato Brunetta e Stefano Consiglio, e punta a rafforzare la collaborazione su temi strategici, dalla rigenerazione territoriale all’inclusione economica e sociale, con particolare attenzione alle persone private della libertà personale. Un quadro nazionale tra Agenda 2030 e transizioni.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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