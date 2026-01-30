Da oggi si rafforza il progetto Percorsi 27, promosso dalla Crt in collaborazione con Cnel e Sviluppo Italia. L’obiettivo è aiutare gli ex detenuti a trovare una nuova strada, ridurre i casi di recidiva e favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro. Le organizzazioni vogliono offrire a queste persone strumenti concreti per ricostruire una vita senza cadere di nuovo nei vecchi errori.

Contrastare il fenomeno della recidiva ea promuovere l'inclusione sociale e lavorativa degli ex detenuti. E' l'obiettivo di 'Percorso 27. Formazione e lavoro oltre la pena sulle orme di Giulia di Barolo', un progetto della Fondazione Crt . In Italia la recidiva tra le persone detenute si attesta mediamente tra il 60% e il 68%, mentre scende drasticamente fino al 2% per chi svolge attività lavorativa. L'iniziativa si fonda su una rete qualificata di partner: l'associazione Con Voi Aps, responsabile della gestione delle attività; Robert F. Kennedy Human Rights Italia che contribuisce al potenziamento dei percorsi formativi; la Fondazione Industriali di Cuneo che supporta il coinvolgimento delle imprese; il Cnel che realizza un rapporto annuale di analisi sui percorsi di inclusione; Sviluppo Lavoro Italia che contribuisce al coinvolgimento delle realtà produttive del territorio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Percorsi 27, Crt con Cnel e Sviluppo Italia per reinserire gli ex detenuti

Approfondimenti su Percorsi 27

La Fondazione CRT ha presentato “Percorso 27”, un nuovo progetto per aiutare i detenuti a reinserirsi nel mondo del lavoro.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Percorsi 27

Argomenti discussi: Al via la presentazione del progetto Percorso 27 – Formazione e lavoro oltre la pena sulle orme di Giulia di Barolo.

Percorsi 27, Crt con Cnel e Sviluppo Italia per reinserire gli ex detenutiContrastare il fenomeno della recidiva e a promuovere l'inclusione sociale e lavorativa degli ex detenuti. E' l'obiettivo di 'Percorso 27. Formazione e lavoro oltre la pena sulle orme di Giulia di Bar ... ansa.it

Nasce Percorso 27: formazione e lavoro per ridurre la recidiva dopo il carcereÈ stato presentato oggi, presso la Fondazione CRT, il progetto Percorso 27. Formazione e lavoro oltre la pena sulle orme di Giulia di Barolo, un’iniziativa biennale, scalabile e replicabile a livell ... ildenaro.it

Mentre in Italia si parla continuamente di implementare nuovi modelli di sviluppo della professione infermieristica, all’estero continuano ad avanzare spediti verso un nuovo futuro, consci che senza un reale piano di sviluppo della professione, la salute dei citt facebook

Nella puntata di Chi ce la butta ci va (podcast in cui sono spesso ospite) che deve uscire abbiamo parlato di come le foto fuori dal campo di Vigile siano postate da numerosi account, italiani e non. Adesso arriva anche la testata giornalistica, cosa non nuova in x.com