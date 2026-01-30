Percorsi 27 Crt con Cnel e Sviluppo Italia per reinserire gli ex detenuti

Da oggi si rafforza il progetto Percorsi 27, promosso dalla Crt in collaborazione con Cnel e Sviluppo Italia. L’obiettivo è aiutare gli ex detenuti a trovare una nuova strada, ridurre i casi di recidiva e favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro. Le organizzazioni vogliono offrire a queste persone strumenti concreti per ricostruire una vita senza cadere di nuovo nei vecchi errori.

Contrastare il fenomeno della recidiva ea promuovere l'inclusione sociale e lavorativa degli ex detenuti. E' l'obiettivo di 'Percorso 27. Formazione e lavoro oltre la pena sulle orme di Giulia di Barolo', un progetto della Fondazione Crt . In Italia la recidiva tra le persone detenute si attesta mediamente tra il 60% e il 68%, mentre scende drasticamente fino al 2% per chi svolge attività lavorativa. L'iniziativa si fonda su una rete qualificata di partner: l'associazione Con Voi Aps, responsabile della gestione delle attività; Robert F. Kennedy Human Rights Italia che contribuisce al potenziamento dei percorsi formativi; la Fondazione Industriali di Cuneo che supporta il coinvolgimento delle imprese; il Cnel che realizza un rapporto annuale di analisi sui percorsi di inclusione; Sviluppo Lavoro Italia che contribuisce al coinvolgimento delle realtà produttive del territorio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

