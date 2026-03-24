Riapre Crespi d'Adda | cosa visitare e quanto costa il tour nel sito Patrimonio UNESCO

Il villaggio operaio di Crespi d'Adda, situato in provincia di Bergamo, è riconosciuto come Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO da oltre trent'anni. La stagione delle visite guidate è stata riaperta, offrendo ai visitatori l'opportunità di esplorare il sito e conoscere i dettagli della sua struttura. Le modalità di accesso e i costi del tour sono stati comunicati di recente.

Il villaggio operaio di Crespi d'Adda (Bergamo) è da trent'anni Patrimonio Unesco dell'Umanità: riapre la stagione delle visite guidate per scoprirne i segreti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Crespi d’Adda. Il sito industriale abitato più visitato d’Italiadi Egidio Scala Il 5 dicembre 1995, grazie alla epica iniziativa di alcuni giovani studenti universitari di Capriate San Gervasio (Bg) determinati a... Il Villaggio Operaio di Crespi d’Adda da domani riapre alle visite guidateIn cima alle classifiche dei siti industriali più visitati in Italia, il Villaggio Operaio di Crespi d’Adda, inserito nella World Heritage List... Tutto quello che riguarda Riapre Crespi Temi più discussi: Il Villaggio di Crespi d’Adda riapre in primavera, nuove esperienze memorabili nel sito UNESCO; Riapre il villaggio operaio di Crespi d'Adda: le novità del 2026 e quando visitarlo; Esiste un villaggio dove il tempo sembra essersi fermato tra fabbrica e case operaie; Festa della Cultura Alpina – Alpine Culture Fest, a Tirano una tre giorni a tutta montagna. Riapre il villaggio operaio di Crespi d'Adda: le novità del 2026 e quando visitarloIl sito patrimonio Unesco di Capriate San Gervasio pronto ad accogliere di nuovo chi vuole immergersi in un affascinante passato ... ilgiorno.it Il Villaggio di Crespi d’Adda riapre in primavera, nuove esperienze memorabili nel sito UNESCONuove visite guidate per il 2026 tra le vie del villaggio operaio più celebre d’Italia: a Crespi d’Adda si respira la storia dall’Ottocento ai giorni nostri. Come visitarlo. siviaggia.it Il Villaggio di Crespi d’Adda riapre in #primavera, con nuove esperienze memorabili nel sito @UNESCO siviaggia.it/notizie/crespi… @crespidadda x.com Il villaggio operaio di Crespi d’Adda (Bergamo), Patrimonio Unesco dell’Umanità da trent’anni, apre la stagione delle visite guidate con proposte che uniscono storia, cultura e innovazione. Situato a Capriate San Gervasio, a pochi chilometri da Milano, il borgo - facebook.com facebook