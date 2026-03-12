I falò di San Giuseppe a Monte Sant’Angelo | il programma

A Monte Sant’Angelo il 18 marzo 2026 si svolgono i falò di San Giuseppe, un evento che coinvolge la comunità locale. Il programma prevede l’accensione di grandi falò e diverse iniziative legate alla festa. Si tratta di una tradizione che si ripete nel tempo, attirando numerosi partecipanti e appassionati della cultura locale. La manifestazione è parte di un calendario che celebra questa ricorrenza.

Le Fanoje sono tutto questo: il calore del fuoco, le voci nelle piazze, i profumi della nostra terra, la musica, la condivisione, il senso più autentico dello stare insieme.Torna a Monte Sant’Angelo uno degli appuntamenti più attesi e più belli della nostra tradizione: le Fanoje, i falò di San Giuseppe che accendono la città e la riempiono di musica, sapori, incontro e comunità. E poi degustazioni, convivialità e “A Braci Aperte”, la cena comunitaria che mette al centro condivisione e legami. Il sindaco: “Le Fanoje sono uno dei momenti più autentici della nostra identità. Ringrazio di cuore le associazioni culturali, sociali e sportive, le parrocchie e tutti coloro che, con passione e impegno, rendono possibile questa bellissima festa della comunità”. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

