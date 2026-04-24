Design Week a BASE Milano la San Carlo Surprise Machine firmata Ale Giorgini

Durante la Milano Design Week, una nuova installazione è stata inaugurata nel cortile di BASE Milano, situato in via Ambrogio Bergognone 34. L’installazione, chiamata San Carlo Surprise Machine, è stata realizzata dall’artista Ale Giorgini e resterà aperta fino al 26 aprile 2026. La mostra si inserisce nel programma dedicato a design, creatività e gastronomia, e si può visitare durante tutto il weekend.

Milano – In occasione del weekend della Milano Design Week, da oggi al 26 aprile 2026, San Carlo celebra l’incontro tra design, creatività e gusto con un’installazione speciale nel suggestivo cortile di BASE Milano (via Ambrogio Bergognone 34). Dalle ore 11 alle 19, il pubblico potrà scoprire la San Carlo Surprise Machine, un’attivazione esperienziale che trasforma un oggetto quotidiano in un’icona pop capace di sorprendere. Protagonista dell’installazione è una vending machine in edizione speciale, reinterpretata come oggetto di design attraverso un’illustrazione esclusiva firmata da Ale Giorgini, noto a livello internazionale per il suo immaginario dinamico e colorato, capace di rendere iconico anche l’ordinario.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Design Week, a BASE Milano la San Carlo Surprise Machine firmata Ale Giorgini Notizie correlate Design, a Base Milano l’inquinamento acustico urbano diventa una listening experience firmata Continental(Adnkronos) – L'inquinamento acustico urbano diventa un'esperienza sensoriale nella listening experience immersiva ‘THE SOUND OF PREMIUM’, che... maria cristina carlini partecipa a superstudio design per la milano design week. supercity la città ideale dove design, arte e architettura si incontranoMaria Cristina Carlini partecipa a Superstudio Design, il nuovo format in occasione della ventiseiesima edizione della Milano Design Week, dal 20 al... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Al Fuorisalone 2026 Base Milano è una casa di sperimentazione nel quartiere di via Tortona; Dove si balla alla Design Week: tutte le serate di Le Cannibale; La Milano Design Week a Base: attraversare il buio senza paura; Alla Design Week c’è una panca che può diventare di tutto: l’esperimento di Smarin a Base Milano. Design Week, a BASE Milano la San Carlo Surprise Machine firmata Ale GiorginiFino al 26 aprile in via Bergognone una vending machine in edizione speciale trasforma un oggetto quotidiano in un’icona pop capace di sorprendere ... ilgiorno.it BASE alla Milano Design Week nel segno di un design plurale e inclusivo11/04/2023 - Con la terza edizione di We Will Design: We have an I.D.E.A., BASE partecipa alla Milano Design Week 2023, in programma dal 17 al 23 aprile, nel segno di un design plurale e inclusivo, ... archiportale.com A dinner at Antica Trattoria della Pesa, hosted by ‘New York’ Magazine and Bottega Veneta, was a toast to Milan Design Week. facebook Design Week, la moda celebra la gentilezza: Claudio Marchisio e Gianmarco Saurino in dialogo a Milano x.com