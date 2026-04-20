Design a Base Milano l’inquinamento acustico urbano diventa una listening experience firmata Continental

Durante la Milano Design Week 2026, si tiene a Base Milano una mostra intitolata ‘THE SOUND OF PREMIUM’, in cui l’inquinamento acustico urbano viene trasformato in un’esperienza sensoriale. L’evento è promosso dall’azienda Continental e offre ai visitatori la possibilità di immergersi in una listening experience progettata per rappresentare il rumore in città in modo innovativo. La presentazione si inserisce nel contesto della settimana dedicata al design e all’innovazione.

(Adnkronos) – L'inquinamento acustico urbano diventa un'esperienza sensoriale nella listening experience immersiva ‘THE SOUND OF PREMIUM’, che Continental presenta a Base Milano in occasione della Milano Design Week 2026. L’installazione – viene spiegato in una nota da Continental – "si configura come una sintesi urbana: un paesaggio in cui il suono diventa materia e definisce. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Continental trasforma l'inquinamento acustico urbano in un’esperienza sensorialeIl suo nome è “The sound of premium” ed è l’installazione di Continental alla Milano Design Week 2026, in scena nella città meneghina dal 20 al 26... Milano: Conca De Amicis rinasce, un quartiere storico diventa laboratorio d’arte e design urbano.Milano punta su arte, design e artigianato per riqualificare un’area storica del centro. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026; Evento - Milano da Scrocco; Milano Design Week 2026. A BASE arriva l’installazione immersiva di Continental; We will design - Hello, Darkness. Design, a Base Milano l'inquinamento acustico urbano diventa una listening experience firmata ContinentalL'inquinamento acustico urbano diventa un'esperienza sensoriale nella listening experience immersiva ‘THE SOUND OF PREMIUM’, che Continental presenta a Base Milano in occasione della Milano Design Wee ... adnkronos.com Milano Design Week al via: da Brera a Portanuova tutti a spasso tra i mobili, gli eventi (imperdibili) del FuorisaloneIl Salone del Mobile apre domani (fino al 26) in Fiera Rho. Ma oggi debutta la Milano Design Week, il Fuorisalone che fino a domenica propone mostre, installazioni, eventi in ogni ... leggo.it Vent’anni dall’apertura della base di Milano Malpensa per easyJet: l’evento per festeggiare l’anniversario è stata l’occasione per annunciare che quest’estate... Leggi l'articolo #easyJet - facebook.com facebook